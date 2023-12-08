Полесье – Днепр-1 – 1:1

Голы: Тейлор, 63 – Филиппов, 49.

В Житомире состоялся поединок 17-го тура украинской Премьер-лиги, в котором местное Полесье принимало Днепр-1. Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1, пишет 24 Канал.

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В первом тайме команды не отличились голами, поэтому самое интересное произошло уже после перерыва. На 49-й минуте днепряне, победившие Полесье в первом круге, сделали заявку на еще одну победу благодаря голу Александра Филиппова.

Полесье едва не вырвало волевую победу

Впрочем, Полесье довольно быстро восстановило равновесие на табло точным ударом Лукаса Тейлора, после чего имело достаточно моментов для того, чтобы вырвать волевую победу. Однако финальный свисток зафиксировал ничейный результат.

Кстати. Днепру-1 заработать балл помогла система VAR, работавшая на матче, ведь в конце поединка рефери после просмотра видеоповтора отменил назначенный в ворота гостей пенальти.

После этого результата Днепр-1, набрав 34 очка, возглавил турнирную таблицу чемпионата, однако отстающий на один балл Кривбас имеет игру в запасе. Гандикап днепрян над Полесьем составляет три зачетных пункта. Действующий чемпион Украины Шахтер провел 14 матчей, за которые набрал 28 очков.

Видеообзор матча Полесье – Днепр-1