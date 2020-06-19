В пятницу, 19 июня, в 27 туре УПЛ встречались "Ворскла" и "Днепр-1". Хозяева одержали уверенную победу.

Ворскла – Днепр-1 2:0

Голы: Степанюк, 19, 48

Удаление: Максимов, 7 (тренер Ворсклы)

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Матч в Полтаве начался очень неожиданно. На 5-й минуте Булеца на скорости ворвался в штрафную "Ворсклы" и его зацепил защитник, арбитр назначил 11-метровый удар в ворота хозяев.

Полтавчане сильно возмутились и главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов выразил главному арбитру все, что накипело, и получил красную карточку. В итоге, арбитра Шурмана "съели" полтавчане, и он отменил свое решение.

А на 19-й минуте хозяева вышли вперед. После передачи Васина с правого угла штрафной Кулач расстреливал ворота. Юрчук в падении среагировал, но отбил мяч на ногу Степанюку, который открыл счет в матче – 1:0.

Видео первого гола Степанюка

После перерыва Степанюк оформил дубль в матче. Кане сделал блестящий слалом, протянув мяч со своей половины поля до чужой штрафной и отдал передачу налево Руслану, который качнул оппонента и точно пробил в дальний угол – 2:0.

Видео второго гола Степанюка

За несколько минут "Днепр-1" был близок, чтобы отбить 1 мяч – после навеса с углового Когут головой подрезал мяч в дальний угол, но круглый снаряд попал в штангу.

Также стоит отметить момент "Днепра-1" на 61-й минуте. После навеса с углового Адамюк с линии вратарской головой расстреливал ворота, и Резник в падении на линии накрыл мяч.