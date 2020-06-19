У п'ятницю, 19 червня, у 27 турі УПЛ зустрічалися "Ворскла" та "Дніпро-1". Господарі здобули впевнену перемогу.

Ворскла – Дніпро-1 2:0

Голи: Степанюк, 19, 48

Вилучення: Максимов, 7 (тренер Ворскли)

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Матч у Полтаві розпочався дуже несподівано. На 5-й хвилині Булеца на швидкості увірвався в штрафну "Ворскли" і його зачепив захисник, арбітр призначив 11-метровий удар у ворота господарів.

Полтавчани сильно обурилися і головний тренер "Ворскли" Юрій Максимов висловив головному арбітру все, що накипіло, і отримав червону картку. У підсумку, арбітра Шурмана "з'їли" полтавчани, і він скасував своє рішення.

А на 19-й хвилині господарі вийшли вперед. Після передачі Васіна з правого кута штрафного Кулач розстрілював ворота. Юрчук в падінні зреагував, але відбив м'яч на ногу Степанюку, який відкрив рахунок в матчі – 1:0.

Відео першого голу Степанюка

Після перерви Степанюк оформив дубль у матчі. Кане зробив блискучий слалом, протягнувши м'яч зі своєї половини поля до чужого штрафного, і віддав передачу наліво Руслану, який хитнув опонента і точно пробив у дальній кут – 2:0.

Відео другого голу Степанюка

За декілька хвилин "Дніпро-1" був близький, щоб відквитати 1 м'яч – після навісу з кутового Когут головою підрізав м'яч у дальній кут, і круглий снаряд потрапив у штангу.

Також варто відзначити момент "Дніпра-1" на 61-й хвилині. Після навісу з кутового Адамюк з лінії воротарського головою розстрілював ворота, і Різник у падінні на лінії накрив м'яч.