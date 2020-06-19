19 июня "Мариуполь" на домашнем поле принимал ФК "Львов" в 27 туре УПЛ. Матч закончился уверенной победой хозяев.

Мариуполь – Львов 3:0

Голы: Фомин, 5, 27, Кащук, 90+4

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Хозяева открыли счет в матче быстрым голом на 5-й минуте. Чудо-розыгрыш придумал Фомин на правом фланге. Стенка в два паса с Полегенько, а затем завершением прострела в центр штрафной.

А еще через 20 минут тот же Руслан Фомин удвоил преимущество "Мариуполя": во время выхода один на один с Сарнавским, после передачи Мишнева, он переиграл голкипера за пределами штрафной и пробил по пустым воротам.

В конце первого тайма "Львов" упустил возможность поквитаться за 1 мяч. Сначала в руку мяч попал Полегенько после удара головой от Бопеса, а уже потом по воротам издали пробил Татарков, но Гальчук уверенно парировал угрозу.

После перерыва напряжение в матче стихло, похоже было, что ФК "Львов" уже смирился с поражением. На 66-й минуте выше ворот пробил из центра штрафной Кулаков, поверив, что попал в офсайд, которого и близко не было после скидки головой от Фомина.

На 81-й минуте случился самый опасный момент у "Львова" – Приймак стрелял очень опасно, рядом со штангой пролетел мяч.

Мариуполь – Львов видеообзор матча

На последней дополнительной минуте Потапов поставил точку в матче, сделав счет разгромным – 3:0.

Таким образом, "Мариуполь" приблизился к седьмому "Днепра-1" на 4 очка, но у днепрян еще игра в запасе. ФК "Львов" идет 11-м (отрыв от последних "Карпат" составляет 8 баллов).