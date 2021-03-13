Футбольный клуб Ингулец из села Петрово одержал вторую победу в рамках украинской Премьер-лиги. В субботу, 13 марта, Ингулец на выезде победил Минай в 18 туре УПЛ и прервал серию без побед из 6 матчей.

Минай – Ингулец

Голы: Бартулович, 27 (п)

Удаление: Карась, 25 (Минай)

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Матч аутсайдеров УПЛ начался с активной игры гостей. Уже на 4 минуте Ингулец заработали штрафной, который опасно выполнил Ковалев. Удар игрока Ингульца отразил Попович.

Команды предложили довольно грубый футбол. За 20 минут арбитр продемонстрировал 4 горчичника. Две желтые карточки получили центральные защитники Миная.

Закарпатцы остро ответили на 22 минуте. Антон Шиндер отдал великолепный пас на Маембе, который вошел в штрафную и пробил низом. Выстрел защитника отразил Малыш.

На 25 минуте хозяева поля оказались в меньшинстве. Карась в штрафной сбил Ситчинаву – пенальти и горчичник. Для защитника это была вторая желтая карточка, поэтому он был удален с поля.

Удар с отметки уверенно выполнил Бартулович.

В меньшинстве Минай начал интереснее играть, однако от этого опасных моментов у их ворот меньше не стало. Удвоить преимущество гостей мог Ситчинава.

Нападающий разобрался с Пиняшко и пробил с линии штрафной. В этом моменте надежно сыграл Попович, сумевший справиться с ударом грузинского форварда.

Уже в компенсированное время опасно в нижний угол пробил Щедрый. Но и здесь вратарь Миная был на высоте!

После перерыва казалось, что в большинстве играет Минай, а не Ингулец. Раз за разом у ворот Малыша возникали полумоменты, но хозяевам не удавалось довести атаку до логического завершения.

На 74 минуте Минай неожиданно разразился острым моментом. Кныш ворвался в штрафную и пробил в ближний угол, однако не смог отметиться голом.

Под занавес матча Минай ушел ва-банк, что позволило Ингульцу проводить острые контратаки. Однако счет на табло остался неизменным – 0:1 победа Ингульца!

Что интересно, матч между Минаем и Ингульцом впервые завершился победой одной из команд. Предыдущие четыре раза в основное время была зафиксирована ничья 1:1.

Благодаря победе Ингулец набрал 16 очков и поднялся на 11 место. Минай остался на 13 строчке, однако закарпатцев может обойти Львов.

Минай – Ингулец: видеообзор