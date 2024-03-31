Феерическое возвращение Ярмоленко: Динамо эффектно вынесло Ворсклу и продолжило гонку за Шахтером

Команда Александра Шовковского без проблем разобралась с Ворсклой на ее поле. Дублем за Динамо отметился Николай Шапаренко, а также удачно отметил камбэк на поле Андрей Ярмоленко.

Ворскла – Динамо 1:5

Голы: Ковталюк, 83 – Ванат, 40, Бражко, 45+3, Шапаренко, 47 (пен), 77, Ярмоленко, 78.

Чемпионат Украины 2023-2024 вернулся после перерыва на паузу для матчей сборных. Центральный матч воскресенья 22 тура УПЛ состоялся в Полтаве, где местная Ворскла принимала киевское Динамо, пишет 24 канал.

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Динамо разыгралось

Игра была вынужденно прервана из-за длительной воздушной тревоги, поэтому длилась аж четыре часа. Во главе с Шовковским киевляне не проиграли ни одного матча и лишь раз сыграли вничью.

Впрочем, для продолжения борьбы за чемпионство Динамо необходимо было брать три очка в Полтаве. Уже в первом тайме, сразу после отбоя тревоги, "бело-синие" забили дважды.

Счет открыл Ванат, который разобрался с вратарем и защитником после точного заброса от Сироты. А прямо перед перерывом Бражко прошил Исенко после подачи с углового.

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Дубль Шапаренко и возвращение Ярмоленко

Во втором тайме киевляне развили успех. Шапаренко оформил дубль, реализовав пенальти и красиво перебросив вратаря после выхода один на один. А после этого красиво отметил свое возвращение на поле Андрей Ярмоленко.

Уже через 12 минут после появления со скамейки запасных вингер забил пятый гол во встрече после обрезки Бацулы и паса от Бражко. Однако сохранить свои ворота на замке гостям не удалось, счет размочил Ковталюк, удачно завершив контратаку.

Тем не менее, Динамо сохранило разгромный счет и продолжило погоню за Шахтером. Расстояние от дончан составляет пять очков, но киевляне сыграли на матч меньше. Ворскла осталась седьмой в турнирной таблице.