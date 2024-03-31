Минай – Александрия 2:2

Голы: Устименко, 63, Гуничев, 75 – Кулаков, 51, Калитвинцев, 58

Незабитый пенальти: Ковалец, 68

Удаление: Ковалец, 79 (О)

Невероятный по драматургии матч подарили зрителям Минай и Александрия. Главные события интересного поединка состоялись во втором тайме, пишет 24 Канал.

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Минай выгрыз ничью в матче с Александрией

В первом тайме мяч побывал в сетке ворот Миная. Однако арбитр после просмотра ВАР увидел офсайд у Кулакова и отменил гол.

Бывший форвард Шахтера достиг своего на 51-й минуте поединка. Шулянский сделал все для своего партнера по атаке, чтобы ему осталось лишь переправить мяч в пустые ворота.

Подопечные Руслана Ротаня не остановились на достигнутом и усилиями Владислава Калитвинцева удвоили преимущество.

Впрочем, главный аутсайдер УПЛ сумел продемонстрировать характер. На 63-й минуте матча Устименко сократил разрыв в счете, воспользовавшись навесом Вакулы.

Спустя несколько минут арбитр назначил пенальти в ворота Миная. К отметке подошел Ковалец, но пробил рядом со стойкой.

Футбольное правило сработало на 75-й минуте. Форвард Миная Гуничев, который заменил Вакулу, восстановил паритет.

После этого Ковалец имел возможность вывести Александрию вперед, но попал в штангу. А через несколько минут капитан "горожан" подвел свою команду. Кирилл ударил локтем в лицо игрока Миная и заработал удаление.

В итоге финальный свисток арбитра зафиксировал ничью 2:2.

Минай остался на последнем месте, но пополнил свой очковый багаж. Теперь у команды Желько Любеновича 14 очков, и два балла от зоны переходных матчей.

Александрия тоже не улучшила свое турнирное положение. "Горожане" с 24 очками занимают 11-ю строчку.

Видеообзор матча Минай – Александрия