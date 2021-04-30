Несмотря на то, что Динамо стало чемпионом, то киевляне вряд ли мотивированы побеждать Ворсклу за любую цену. "Бело-синих" 13 мая ждет финал Кубка Украины против Зари.

К слову Динамо стало чемпионом Украины

Возможно, наставник Динамо Мирча Луческу в следующих трех турах УПЛ даст отдохнуть своим лидерам. Зато шанс проявить себя получит молодежь.

Этим может воспользоваться Ворскла, которая борется за участие в новом турнире от УЕФА – Лига конференций. Для этого полтавчанам следует остаться в топ-5.

Сейчас команда Юрия Максимова занимает 5 строчку, опережая Десну всего на 1 балл. Ухватиться за "бронзу" полтавчане вряд ли смогут – отставание от Зари 6 очков.

Ворскла – Динамо: прогноз Favbet на матч УПЛ

Несмотря на то, что Динамо почти неделю могло праздновать получение чемпионства, букмекеры все равно считают киевлян фаворитами игры. Победу новоиспеченного чемпиона Украины оценили коэффициентом 2,08.

Вместе с тем, Ворсклу не стоит списывать со счетов. Подопечные Юрия Максимова демонстрируют отличный футбол. Коэффициент 3,45 на победу полтавчан. Если же поединок завершится ничьей – коэффициент 3,55.

За последние 10 матчей на внутренней арене Динамо пропустило всего 2 гола. Поэтому можно предположить, что Ворскле будет сложно огорчить киевлян. Коэффициент 1,84 на индивидуальный тотал Ворсклы меньше 1.

Динамо радует своих болельщиков результативностью. Досрочное чемпионство может сбросить груз ответственности с "динамовцев", что положительно повлияет на атакующий потенциал. Коэффициент 2,14 на индивидуальный тотал Динамо больше 1.5.

Что касается очных матчей, то Динамо не проигрывает Ворскле уже 11 подряд поединков. Предыдущий раз полтавчане победили Динамо еще в 2016 году. Ворскла одержала победу в Киеве со счетом 2:0. Зато предыдущая домашняя победа Ворсклы датирована еще 2012 годом. Тогда в Полтаве было зафиксировано 1:0.

Коэффициент 8,70, что Ворскла выигрывает в Динамо в два мяча. Если же полтавчане одолеют киевлян с разницей в один гол – коэффициент 4,90. На победу Динамо с разницей в 2 мяча – коэффициент 5,60.

Поединок Ворскла – Динамо начнется в 19:30.