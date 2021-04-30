Зважаючи на те, що Динамо вже стало чемпіоном, то кияни навряд чи мотивовані перемагати Ворсклу за будь-яку ціну. "Біло-синіх" 13 травня чекає фінал Кубка України проти Зорі.

До слова Динамо стало чемпіоном України

Можливо, наставник Динамо Мірча Луческу в наступних трьох турах УПЛ дасть відпочити своїм лідерам. Натомість шанс проявити себе отримає молодь.

Цим може скористатися Ворскла, яка бореться за участь у новому турнірі від УЄФА – Ліга конференцій. Для цього полтавцям слід залишитися у топ-5.

Наразі команда Юрія Максимова посідає 5 сходинку, випереджаючи Десну всього на 1 бал. Вхопитися за "бронзу" полтавці навряд чи зможуть – відставання від Зорі 6 очок.

Ворскла – Динамо: прогноз Favbet на матч УПЛ

Попри те, що Динамо майже тиждень могло святкувати здобуття чемпіонства, букмекери все одно вважають киян фаворитами гри. Звитягу новоспеченого чемпіона України оцінили коефіцієнтом 2,08.

Разом з тим, Ворсклу не варто списувати з рахунків. Підопічні Юрія Максимова демонструють відмінний футбол. Коефіцієнт 3,45 на звитягу полтавців. Якщо ж поєдинок завершиться нічиєю – коефіцієнт 3,55.

За останні 10 матчів на внутрішній арені Динамо пропустило всього 2 голи. Тому можна припустити, що Ворсклі буде складно засмутити киян. Коефіцієнт 1,84 на індивідуальний тотал Ворскли менше 1.

Динамо тішить своїх вболівальників результативністю. Дострокове чемпіонство може скинути вантаж відповідальності з "динамівців", що позитивно вплине на атакувальний потенціал. Коефіцієнт 2,14 на індивідуальний тотал Динамо більше 1.5.

Щодо очних матчів, то Динамо не програє Ворсклі вже 11 поспіль поєдинків. Попередній раз полтавці перемогли Динамо ще у 2016 році. Ворскла здобула звитягу в Києві з рахунком 2:0. Натомість попередня домашня перемога Ворскли датована ще 2012 роком. Тоді у Полтаві було зафіксовано 1:0.

Коефіцієнт 8,70, що Ворскла виграє в Динамо у два м'ячі. Якщо ж полтавці здолають киян з різницею в один гол – коефіцієнт 4,90. На звитягу Динамо з різницею у 2 м'ячі – коефіцієнт 5,60.

Поєдинок Ворскла – Динамо розпочнеться о 19:30.