Черноморец – Ворскла 0:1

Гол: Сефери, 86

Черноморец и Ворскла провели встречу в рамках 21-го тура Украинской Премьер-лиги, победителя из которой вышли "зелено-белые". Кардинально что-либо изменить в турнирной таблице ни одному из клубов не удалось, пишет 24 Канал.

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Матч, достойный нулевой ничьи

И Ворскла, занимающая 8-е место, и находившийся на 12-й строчке УПЛ Черноморец находятся под угрозой вылета из высшего украинского дивизиона, поскольку полтавчане оторвались от "красной зоны" всего на три балла, поэтому командам бороться есть за что .

Но вот оба коллектива продемонстрировали, что они не стоят включаться в борьбу за место в еврокубках следующего сезона, их максимум – бои за выживание. В первом тайме команды на двоих нанесли один удар в створ ворот, а конкретнее это сделали игроки Ворсклы, однако опасностью коллективы друг другу не угрожали.

Во втором тайме команды удвоили свой мизерный результат, поскольку полтавский клуб дважды ударил в створ ворот Черноморца, однако снова без всякой остроты, Черноморец просто существовал в этой встрече. Поединок можно сравнить с тем, что люди созерцают аквариум с рыбками, успокаивая себя, поскольку матч не нес в себе никакой интриги.

Однако в конце встречи полтавский коллектив сумел забить свой гол и вырвать победу в миролюбивом поединке. В конце матча, а именно на 86-й минуте встречи голеадор Ворсклы Таулант Сефери смог оформить победный мяч для своей команды. Албанский нападающий протянул мяч в штрафной Черноморца и пробил в ближний нижний угол ворот, сбив с толку голкипера "моряков", 0:1.

Таким образом команды не смогли подарить зрителям спокойные нули. Ворскла все же осталась на 8 месте чемпионата Украины (26 очков в активе), а вот Черноморец также сохранил свою на 1-ю строчку, балансируя у зоны вылета (20 очко в активе). Одесситы впервые проиграли в 2023 году.

Видеообзор матча Черноморец – Ворскла: