Чорноморець – Ворскла 0:1

Гол: Сефері, 86

Чорноморець та Ворскла провели зустріч в рамках 21-го туру Української Прем'єр-ліги, переможця з якої вийшли "зелено-білі". Кардинально щось змінити у турнірній таблиці жодному з клубів не вдалось, пише 24 Канал.

Варте уваги Відірвавшись від землі: Шахтар знову ледь-ледь перемагає Львів та втікає від Дніпра-1 – відео

Матч, вартий нульової нічиї

І Ворскла, яка займає 8-е місце, і Чорноморець, який перебував на 12-ій сходинці УПЛ, перебувають під загрозою вильоту з найвищого українського дивізіону, оскільки полтавчани відірвались від "червоної зони" всього на три бали, тому командам боротися є за що.

Та от обидва колектива продемонстрували, що вони не варті включатися у боротьбу за місце у єврокубках наступного сезону, їхній максимум – бої за виживання. У першому таймі команди на двох нанесли аж один удар у ствір воріт, а конкретніше це зробили гравці Ворскли, проте небезпекою колективи одне одному не загрожували.

У другому таймі команди подвоїли свій мізерний результат, оскільки полтавський клуб двічі вдарив у ствір воріт Чорноморця, проте знову без ніякої гостроти, Чорноморець ж просто існував у цій зустрічі. Поєдинок можна порівняти з тим, що люди споглядають на акваріум з рибками, заспокоюючи себе, оскільки матч не ніс у собі жодної інтриги.

Проте наприкінці зустрічі полтавський колектив таки зміг забити свій гол та вирвати перемогу у миролюбному поєдинку. Наприкінці матчу, а саме на 86-ій хвилині зустрічі голеадор Ворскли Таулант Сефері зміг оформити переможний м'яч для своєї команди. Албанський нападник протягнув м'яч у карному майданчику Чорноморця та пробив у ближній нижній кут воріт, збивши з пантелику голкіпера "моряків", 0:1.

Таким чином, команди не змогли подарувати глядачам спокійні нулі. Ворскла все ж залишилась на 8-му місці чемпіонату України (26 очок у активі), а от Чорноморець також зберіг свою на 1-у сходинку, балансуючи біля зони вильоту (20 очко у активі). Одесити вперше програли у 2023-му році.

Відеоогляд матчу Чорноморець – Ворскла: