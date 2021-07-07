Ворскла будет судиться со своим футболистом

Полтавская Ворскла планирует судиться с сенегальским защитником Пап-Альюном Н'Диае. Ворскла уверена, что Н'Диае не соблюдал условия контракта с клубом.

Н'Диае не признает пункты контракта

Вице-президент Ворсклы Олег Лысак рассказал о ситуации с центральным защитником Пап-Альюном Н'Диайе. Он считает, что клубу придется судиться с игроком.

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С Альюном, думаю, закончится все судебными исками. Есть контракт. Мы считаем, что он действующий. Они не признают некоторые его пункты. Если мы зашли в спорную ситуацию, то рано или поздно она разрулится судом. И он 100% будет, если мы не договоримся полюбовно. На сегодня это позиция их стороны. Его в клубе нет,

– сказал Лысак.

Специализированный портал Transfermarkt пишет, что контракт сенегальца с Ворсклой истек 30 июня 2021 года.

В конце июня стало известно, что Н'Диайе не вернулся в расположение Ворсклы из отпуска.

Заметим, что СМИ приписывали интерес к Н'Диайе турецким клубам Бешикташ, Трабзонспор и Хатайспор.

Пап-Альюн Н'Диае стал игроком Ворсклы в сентябре 2019 года. За Ворсклу футболист провел 40 матчей. Его стоимость оценивают в 900 тысяч евро.