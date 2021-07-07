Динамо отпустило Соля

Динамо информирует, что отдало Франа Соля в аренду в испанский клуб Эйбар. Стороны заключили соглашение сроком на сезон-2021/2022.

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Заметим, что по итогам предыдущего сезона Эйбар понизился в классе. Команда заняла последнее место в Ла Лиге и будет выступать в Сегунде.

Второй по силе чемпионат не станет чем-то новым для Соля. В прошлом сезоне Фран играл в аренде за Тенерифе, который также выступал в Сегунде.

За Тенерифе Соль сыграл 37 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 2 ассиста.

Что известно о Фране Соле

29-летний испанец стал игроком Динамо в 2019 году, перейдя из Виллем II за 3,5 миллиона евро. Такие данные приводит портал Transfermarkt. Однако заиграть в Украине нападающий не смог.

Контракт Соля с Динамо действует до 30 июня 2023. Стоимость нападающего оценивается в 800 тысяч евро.