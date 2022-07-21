Ворскла стартует с новым тренером

Поединок Ворскла – АИК состоится в Стокгольме на "Stockholm Arena". Стартовый свисток судьи раздастся в 20:00 по киевскому времени, пишет 24 канал.

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Оба квалификационных матча второго тура Лиги конференций состоятся в столице Швеции. К сожалению, из-за войны в Украине Ворскла не может играть на родном стадионе в Полтаве имени Алексея Бутовского.

Ко встрече полтавский клуб подходит с кадровыми потерями. Сразу два лидера Александр Скляр и Владимир Чеснаков не помогут в противостоянии против АИКа.

Ворскла – АИК: онлайн-трансляция матча

Четыре контрольных спарринга предшествовали матчу против АИКа. В двух из них ворскляне потерпели поражение – от Лодзя 1:0 и Радомяка Радома 2:1.

В двух следующих полтавский клуб праздновал победы – реванш у Радомяка Радома 1:2 и Легеновой, которой наколотили целых семь голов – 0:7. Оба поединка прошли в июле.

Напомним, что матч против АИКа будет первым официальным поединком для команды под руководством нового наставника Виктора Скрипника, до этого возглавлявшего Зорю.

К слову. Ответный матч АИК – Ворскла состоится 27 июля в Стокгольме.