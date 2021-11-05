Воронин, тренирующий московское Динамо, вызвался работать в сборной Украины

Экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин рассказал были ли у него предложения по работе в национальной команде. Бывший футболист, который сейчас проживает в России, признался в любви к своей родной стране.

"Украина – это моя страна"

Андрей Воронин работает в тренерском штабе московского Динамо. Он признался, что с радостью бы принял предложение возглавить место наставника в сборной Украины.

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Меня не звали в новый штаб сборной Украины. Я не знаю нового тренера национальной команды. Не думаю, что в ближайшее время получу предложение из Украины. Я бы с удовольствием рассмотрел предложение. Украина – это моя страна, в которой вырос, которую люблю и буду любить всегда. Если бы было приглашение из сборной, то с удовольствием его принял,

– заявил Воронин.

Бывший футболист заверил, что пока нет смысла говорить о тренерской работе в Украине. Поскольку у сборной уже есть наставник.

Андрей Воронин был в составе национальной сборной Украины с 2002 по 2012 год.

В 2020 году бывший игрок сборной вошел в тренерский штаб московского Динамо.

Он стал помощником немца Сандро Шварца, возглавившего российский клуб.

Тренерская карьера Воронина