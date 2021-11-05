"Украина – это моя страна"
Андрей Воронин работает в тренерском штабе московского Динамо. Он признался, что с радостью бы принял предложение возглавить место наставника в сборной Украины.
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Меня не звали в новый штаб сборной Украины. Я не знаю нового тренера национальной команды. Не думаю, что в ближайшее время получу предложение из Украины. Я бы с удовольствием рассмотрел предложение. Украина – это моя страна, в которой вырос, которую люблю и буду любить всегда. Если бы было приглашение из сборной, то с удовольствием его принял,
– заявил Воронин.
Бывший футболист заверил, что пока нет смысла говорить о тренерской работе в Украине. Поскольку у сборной уже есть наставник.
- Андрей Воронин был в составе национальной сборной Украины с 2002 по 2012 год.
- В 2020 году бывший игрок сборной вошел в тренерский штаб московского Динамо.
- Он стал помощником немца Сандро Шварца, возглавившего российский клуб.
Тренерская карьера Воронина
- В 2017 году Воронин возглавил немецкий клуб Бюдерих, во главе которого он провел 15 матчей. Команде удалось одержать 6 побед, дважды сыграть в ничью и 7 раз уступить соперникам.
- Через полгода украинский специалист покинул пост. По личным причинам Воронин должен был пропустить последний месяц подготовки и первые четыре матча футбольной команды в новом сезоне. Менеджер клуба Дирк Хаусвальд сообщил, что именно это повлияло на прекращение сотрудничества. Однако еще одной причиной увольнения могли стать плохие выступления команды.