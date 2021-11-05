"Україна – це моя країна"

Андрій Воронін працює у тренерському штабі московського Динамо. Він зізнався, що з радістю б прийняв пропозицію очолити місце наставника у збірній України.

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Мене не кликали до нового штабу збірної України. Я не знаю нового тренера національної команди. Не думаю, що найближчим часом отримаю пропозиції з України. Я б із задоволенням розглянув пропозицію. Україна – це моя країна, в якій виріс, яку люблю і любитиму завжди. Якби було запрошення зі збірної, то із задоволенням його прийняв,

– заявив Воронін.

Колишній футболіст запевнив, що наразі немає сенсу говорити про тренерську роботу в Україні. Оскільки у збірної вже є наставник.

Андрій Воронін був у складі національної збірної України з 2002 по 2012 рік.

У 2020 році колишній гравець збірної увійшов до тренерського штабу московського Динамо.

Він став помічником німця Сандро Шварца, який очолив російський клуб.

Тренерська кар'єра Вороніна