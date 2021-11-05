"Україна – це моя країна"
Андрій Воронін працює у тренерському штабі московського Динамо. Він зізнався, що з радістю б прийняв пропозицію очолити місце наставника у збірній України.
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Мене не кликали до нового штабу збірної України. Я не знаю нового тренера національної команди. Не думаю, що найближчим часом отримаю пропозиції з України. Я б із задоволенням розглянув пропозицію. Україна – це моя країна, в якій виріс, яку люблю і любитиму завжди. Якби було запрошення зі збірної, то із задоволенням його прийняв,
– заявив Воронін.
Колишній футболіст запевнив, що наразі немає сенсу говорити про тренерську роботу в Україні. Оскільки у збірної вже є наставник.
- Андрій Воронін був у складі національної збірної України з 2002 по 2012 рік.
- У 2020 році колишній гравець збірної увійшов до тренерського штабу московського Динамо.
- Він став помічником німця Сандро Шварца, який очолив російський клуб.
Тренерська кар'єра Вороніна
- У 2017 році Воронін очолив німецький клуб Бюдеріх, на чолі якого він провів 15 матчів. Команді вдалося здобути 6 перемог, двічі зіграти у нічию та 7 разів поступитися суперникам.
- Через пів року український фахівець покинув посаду. З особистих причин Воронін мав пропустити останній місяць підготовки і перші чотири матчі футбольної команди в новому сезоні. Менеджер клубу Дірка Хаусвальда повідомив, що саме це повпливало на припинення співпраці. Однак ще однією причиною звільнення могли стати погані виступи команди.