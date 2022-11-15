Воронин стал героем благотворительного матча за мир, посвященный Марадонне: видео голов

В понедельник, 14 ноября, прошел благотворительный матч, в котором на футбольное поле вышло много легенд. Был в поединке свой украинский след.

Легенды футболы были поделены на команду синих и белых. В синем коллективе присутствовал Андрей Воронин. Хотя перед поединком анонсировали появление в противостоянии и Александра Зинченко. Но впоследствии стало известно, что это фейк, пишет 24 канал.

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Не растерял технику и голевое чувство

Матч "Мы играем за мир" был посвящен Диего Марадони, покинувший наш мир 25 ноября 2020 года. Победу в поединке одержали футболисты в синем, а один из самых больших вкладов сделал украинец Воронин. Андрей не растерял с возрастом мастерство и голевое чутье.

В первом эпизоде бывший нападающий сборной Украины откликнулся на дальней стойке и в последний момент успел пробить по воротам белой команды. Холоднокровие Воронина зашкаливает.

Во втором моменте украинский форвард сыграл еще ярче. Андрей стал адресатом разрезной передачи, Воронин на скорости красиво обыграл голкипера и уже в пустые ворота отправил мяч.

Воронин вывел команду вперед и принес победу в матче 4:3. Андрей стал одним из героев благотворительной встречи.

Видео голов Воронина