Легенды футболы были поделены на команду синих и белых. В синем коллективе присутствовал Андрей Воронин. Хотя перед поединком анонсировали появление в противостоянии и Александра Зинченко. Но впоследствии стало известно, что это фейк, пишет 24 канал.
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Не растерял технику и голевое чувство
Матч "Мы играем за мир" был посвящен Диего Марадони, покинувший наш мир 25 ноября 2020 года. Победу в поединке одержали футболисты в синем, а один из самых больших вкладов сделал украинец Воронин. Андрей не растерял с возрастом мастерство и голевое чутье.
В первом эпизоде бывший нападающий сборной Украины откликнулся на дальней стойке и в последний момент успел пробить по воротам белой команды. Холоднокровие Воронина зашкаливает.
Во втором моменте украинский форвард сыграл еще ярче. Андрей стал адресатом разрезной передачи, Воронин на скорости красиво обыграл голкипера и уже в пустые ворота отправил мяч.
Воронин вывел команду вперед и принес победу в матче 4:3. Андрей стал одним из героев благотворительной встречи.
Видео голов Воронина
- Напомним, что в сентябре 2022 года Воронин принял участие в матче легенд Ливерпуля и Манчестер Юнайтед. Бывший футболист сыграл за "мерсисайдцев", за которых выступал с перерывами с 2007 по 2010 годы.
- Летом 2014 года Воронин повесил бутсы на гвоздь.