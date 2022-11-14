Уже зимой сборная Украины по футболу может получить нового главного тренера. Действующий руководитель Александр Петраков имеет контракт только до конца 2022 года.

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Пока же стороны не обсуждали вопрос о продолжении сотрудничества, но в СМИ постоянно ходят слухи о заинтересованности УАФ в подписании Сергея Реброва. В настоящее время легенда Динамо тренирует Аль-Айн из ОАЭ.

Ребров начал переговоры с УАФ

Как сообщает ресурс "Брутальный футбол", Сергей Станиславович прибыл в Киев. По их информации, Ребров встретился с представителями УАФ и приступил к обсуждению возможного сотрудничества.

В ассоциации хотят, чтобы тренер начал свою работу со сборной до старта отбора на Евро-2024 в марте 2023 года. У специалиста же действует контракт с Аль-Айном до лета следующего года. Ожидается, что стороны могут разойтись в январе по взаимному согласию.

История Реброва в Аль-Айне

Ребров и его команда являются действующими чемпионами ОАЭ. Сейчас Аль-Айн после 10 туров идет шестым, отставая от лидера Аль-Ахли на пять баллов. Летом к команде присоединился капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко, который уже забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

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Напомним, что Александр Петраков возглавил национальную сборную в августе 2021 после ухода Андрея Шевченко. Вместе с ним команда вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2022, но в финале проиграла Уэльсу. Также Украина не смогла выйти в дивизион А Лиги наций, уступив путевку шотландцам.