Победа снова за "мерсисайдцами"
Участие в поединке принял бывший форвард Андрей Воронин, который снова надел футболку Ливерпуля. Уже на старте матча счет во встрече был открыт после красивейшего удара от Бербатова. Болгарин размочил нули на табло 0:1, пишет 24 канал.
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Ливерпуль оставил свои голы во второй тайм. Сначала на 4-й минуте Гонсалес сравнял счет 1:1, а уже в конце поединка Синама-Понголь впервые в матче вывел "мерсисайдцев" вперед. Этот гол оказался победным для Ливерпуля 2:1.
Клуб Андрея Воронина вторично обыграл Манчестер Юнайтед. Победитель поединка стал обладателем кубка "Легенды севера".
Первая встреча между этими грандами АПЛ состоялась в мае, поэтому Ливерпуль тоже праздновал победу с еще более убедительным счетом 3:1.
Видеообзор матча легенд
Что известно о Воронине в Ливерпуле
- В первый день июля 2007-го украинский нападающий сменил леверкузенский Байер на английский Ливерпуль. Воронин перешел по правам свободного агента.
- В АПЛ пробыл больше года и вернулся в Германию. Герта арендовала украинца у английского клуба. После почти годовой аренды Андрей вернулся в Англию.
- Пробыл в Ливерпуле еще полгода и отправился выступать в московское динамо.
- Воронин отыграл за Ливерпуль 40 матчей, отличившихся 6 голами и 5 ассистами.