Победа снова за "мерсисайдцами"

Участие в поединке принял бывший форвард Андрей Воронин, который снова надел футболку Ливерпуля. Уже на старте матча счет во встрече был открыт после красивейшего удара от Бербатова. Болгарин размочил нули на табло 0:1, пишет 24 канал.

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Ливерпуль оставил свои голы во второй тайм. Сначала на 4-й минуте Гонсалес сравнял счет 1:1, а уже в конце поединка Синама-Понголь впервые в матче вывел "мерсисайдцев" вперед. Этот гол оказался победным для Ливерпуля 2:1.

Клуб Андрея Воронина вторично обыграл Манчестер Юнайтед. Победитель поединка стал обладателем кубка "Легенды севера".

Первая встреча между этими грандами АПЛ состоялась в мае, поэтому Ливерпуль тоже праздновал победу с еще более убедительным счетом 3:1.

Видеообзор матча легенд

Что известно о Воронине в Ливерпуле