Экс-нападающий сборной Украины поздравил Одессу фотографией с советской символикой: фото

Бывший форвард сборной Украины наслаждается внефутбольной жизнью. Андрей Воронин уехал из вражеской России после начала полномасштабного вторжения, но 10 апреля зашкварился из-за поста в соцсетях.

Через свои инстаграммы Андрей Воронин решил поздравить родную Одессу и ее жителей со "праздником". Но сделал это по-русски. Бывший футболист изложил в инстаграмме фотографию с запрещенной в Украине советской символикой – звездой с серпом и молотом.

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Зашквар от легенды сборной Украины

На самом изображении был написан текст на языке врага: "10 апреля День освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков".

С днем освобождения Одессы – 10 апреля,

– написал Воронин.



Воронин поздравил Одессу со "праздником" / Скриншот со сторис Андрея

Разорвал все рабочие отношения с Россией

Напомним, что во время своей карьеры футболиста Воронин выступал в стране-агрессоре. Зимой 2010 Андрей подписал контракт с московским Динамо. Поиграв там почти два года, отправился в аренду в Германию, но по ее окончанию вернулся в Россию.

В июле 2014 года Воронин объявил об окончании карьеры. В октябре 2021 года вернулся в Россию и стал ассистентом главного тренера в Динамо Москва. Работал в клубе до 1 марта и расторг соглашение из-за полномасштабного вторжения России в его родную Украину.

Интересно, что Воронин продлил контракт с российским клубом только за день до начала полномасштабной войны.

После чего Андрей "проехался" по соседнему народу.

В ноябре 2022-го украинец принял участие в матче "Мы играем за мир", который был посвящен Диего Марадони. К сожалению, сердце аргентинца перестало биться 25 ноября 2020 года. Победу в поединке одержали футболисты в синем, Андрей Воронин отличился голом.