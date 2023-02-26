24 февраля исполнился ровно год с начала полномасштабной агрессии России против Украины. Экс-звезда Бундеслиги Андрей Воронин в интервью немецкому Bild вспомнил, как он узнал о начале войны.

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Не мог поверить, что война пришла в Украину

Бывший форвард Ливерпуля встретил новость о начале войны в Москве, где работал помощником главного тренера местного Динамо.

"Как я могу забыть тот день... Я был в Москве, я спал. Меня разбудили дети: "Папа, война!" Первая реакция была: "Какая война? Дайте мне поспать". Затем я включил телевизор – и увидел невероятное.

И вот прошло уже двенадцать месяцев. Что пришлось пережить людям в Украине за это время... Наши города, погибшие мирные жители, дети, женщины. Давно нет света, воды... Если бы кто-нибудь предсказал, что это произойдет с моей страной, я бы поставил против этого все", – рассказал Воронин.

Никто не ожидал такого сопротивления от украинцев

Вероломное нападение России кардинально изменило мировоззрение Воронина. Теперь у него нет иллюзий о "братском" народе.

Я не могу простить россиянам ответственность за эту войну. Так считают все украинцы. Россияне и украинцы – мы были больше соседей. В каждой семье есть родственники по ту сторону,

– заявил Воронин.

Воронин также отметил, что никто не ожидал такого сопротивления украинцам.

"Если сравнивать армии обеих стран в начале войны – никто, правда никто, не ожидал от нас сопротивления. Невероятно, как боролись наши люди в начале войны. С бейсбольными битами, просто все, что там было под руками. Мой друг отпустил свою семью, и сказал: "Я остаюсь. А если приедут, то я возьму с собой двоих". Вот такие они украинцы. Сейчас мы можем благодарить США, Германию, Францию, что они дают нам оружие и деньги. И так, с Божьей помощью, мы выигрываем войну.

Люди продолжают умирать. Но этому нужно положить конец. Не должно быть больше мертвых и разрушенных городов, таких как Мариуполь, Бахмут, Херсон", – рассказал Воронин.

Напомним, что Андрей Воронин выступал за сборную Украины десять лет – с 2002 по 2012 год. За это время он сыграл 74 матча, в которых забил 8 голов. В составе "сине-желтых" выходил в четвертьфинал ЧМ-2006.