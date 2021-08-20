Сергей Болбат перешел в Десну на правах аренды из донецкого Шахтера. 28-летний игрок будет выступать под номером "7" (под этим номером в этом сезоне выступал Алексей Гуцуляк, но он перебрался в Днепр-1).

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Дебютировать за новую команду Болбат может уже в воскресенье, 22 августа, в игре против Динамо. Десна к этому матчу подходит в статусе единоличного лидера, выиграв все четыре стартовых тура. В то же время Динамо занимает второе место, не сумев в последнем туре победить Ингулец.

Что касается Болбата, то он является воспитанником Шахтера. И в прошлом сезоне выступал за "горняков" на позиции правого защитника. Однако в этом сезоне он ни разу не попал в заявку на игру.

Также в его активе – матчи за сборную Украины. Последний раз он выходил на поле за сборную в 2019 году.