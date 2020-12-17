Скандальное видео с участием российского футболиста Артема Дзюбы стало главной темой для российских СМИ. Но и украинцы интересовались немало.

Не обошла ситуация с Дзюбой и президента России Владимира Путина. Во время его ежегодной пресс-конференции у него спросили, должно ли такое влиять на профессиональную карьеру, сообщает 24 канал.

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"Пусть он сам разбирается с личными делами. Влезать в личные дела недостойно нормального общества. Он человек публичный, это было неизбежно для него. И хороший урок – имейте это в виду. Второе, имейте это в виду, что есть общие правила, лучше их соблюдать. Должно ли это отражаться на профессиональной деятельности? Конечно, нет", – заявил Путин.

После этого он спросил у журналистки, которая и поставила этот вопрос, видела ли она видео с Дзюбой. Сам же заверил, что это видео не смотрел.

Скандал вокруг видео с Дзюбой: коротко