У Путина во время пресс-конференции спросили о скандальном видео с Дзюбой
Скандальное видео с участием российского футболиста Артема Дзюбы стало главной темой для российских СМИ. Но и украинцы интересовались немало.
Не обошла ситуация с Дзюбой и президента России Владимира Путина. Во время его ежегодной пресс-конференции у него спросили, должно ли такое влиять на профессиональную карьеру, сообщает 24 канал.
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"Пусть он сам разбирается с личными делами. Влезать в личные дела недостойно нормального общества. Он человек публичный, это было неизбежно для него. И хороший урок – имейте это в виду. Второе, имейте это в виду, что есть общие правила, лучше их соблюдать. Должно ли это отражаться на профессиональной деятельности? Конечно, нет", – заявил Путин.
После этого он спросил у журналистки, которая и поставила этот вопрос, видела ли она видео с Дзюбой. Сам же заверил, что это видео не смотрел.
Скандал вокруг видео с Дзюбой: коротко
- 7 ноября в сети опубликовали видео, на котором футболист сборной России Артем Дзюба занимается мастурбацией.
- После публикации этого видео, игрока решили отстранить от сборной России.
- Самой сборной России это на пользу не пошло. Сначала они сыграли вничью в товарищеском матче против Молдовы, после чего дважды проиграли в лиге наций – Турции и Сербии. В последнем матче команда была разгромлена 5:0. Из-за этого команда опустилась в третью корзину при жеребьевке квалификации чемпионата мира 2022 года.
- Впоследствии оказалось, что это видео 2019 года. А за то, чтобы не публиковать его, у игрока требовали 5 миллионов долларов.
- Скандал вокруг Дзюбы привел к тому, что футболист попал в перечень лиц, о которых украинцы искали в гугле информацию.
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