Скандальне відео за участі російського футболіста Артема Дзюби стало головною темою для російських ЗМІ. Але й українці ним цікавилися чимало.

Не обійшла ситуація з Дзюбою і президента Росії Володимира Путіна. Під час його щорічної пресконференції у нього спитали, чи повинно таке впливати на професійну кар'єру, повідомляє 24 канал.

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"Нехай він сам розбирається з особистими справами. Влазити в особисті справи негідно для нормального суспільства. Він людина публічна, це було неминуче для нього. І хороший урок – майте це на увазі. Друге, майте це на увазі, що є загальні правила, краще їх дотримуватися. Чи повинно це відбиватися на професійній діяльності? Звичайно, ні", – заявив Путін.

Після цього він запитав у журналістки, яка й поставила це питання, чи бачила вона відео з Дзюбою. Сам же запевнив, що це відео не дивився.

Скандал навколо відео з Дзюбою: коротко