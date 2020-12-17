В Путіна під час пресконференції спитали про скандальне відео з Дзюбою
Скандальне відео за участі російського футболіста Артема Дзюби стало головною темою для російських ЗМІ. Але й українці ним цікавилися чимало.
Не обійшла ситуація з Дзюбою і президента Росії Володимира Путіна. Під час його щорічної пресконференції у нього спитали, чи повинно таке впливати на професійну кар'єру, повідомляє 24 канал.
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"Нехай він сам розбирається з особистими справами. Влазити в особисті справи негідно для нормального суспільства. Він людина публічна, це було неминуче для нього. І хороший урок – майте це на увазі. Друге, майте це на увазі, що є загальні правила, краще їх дотримуватися. Чи повинно це відбиватися на професійній діяльності? Звичайно, ні", – заявив Путін.
Після цього він запитав у журналістки, яка й поставила це питання, чи бачила вона відео з Дзюбою. Сам же запевнив, що це відео не дивився.
Скандал навколо відео з Дзюбою: коротко
- 7 листопада у мережі опублікували відео, на якому футболіст збірної Росії Артем Дзюба займається мастурбацією.
- Після публікації цього відео, гравця вирішили відсторонити від збірної Росії.
- Самій збірній Росії це на користь не пішло. Спочатку вони зіграли внічию в товариському матчі проти Молдови, після чого двічі програли в лізі націй – Туреччині та Сербії. В останньому матчі команда була розгромлена 5:0. Через це команда опустилася у третій кошик під час жеребкування кваліфікації Чемпіонату світу 2022 року.
- Згодом виявилося, що це відео 2019 року. А за те, щоб не публікувати його, у гравця вимагали 5 мільйонів доларів.
- Скандал навколо Дзюби призвів до того, що футболіст потрапив до переліку осіб, про яких українці шукали в гуглі інформацію.
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