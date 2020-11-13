Российский футболист Артем Дзюба стал жертвой шантажиста. У него требовали 5 миллионов долларов за то, чтобы не публиковать его интимное видео. Когда игрок отказался, видео было размещено в интернете.

За то, чтобы интимное видео с Артемом Дзюбой не попало в интернет, у него требовали 5 миллионов долларов. Футболист встретился со своим шантажистом. И даже записал с ним разговор. Но платить отказался, сообщает издание "Фонтанка". Именно после этой встречи видео и было опубликовано.

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По данным журналистов, Дзюба отказа по двум причинам – сумма была слишком большой и гарантии того, что видео не будет опубликовано после того, как деньги будут заплачены, тоже не было.

Теперь же делом занялось ФСБ. К правоохранителям, по данным "Фонтанки", Дзюба обратился неофициально, через губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Это – бывший охранник президента России Владимира Путина. Но именно он помог Дзюбе, пристроив его в тульский "Арсенал", где игрок "перезапустил" свою карьеру.

Что известно о скандале с интимным видео Дзюбы