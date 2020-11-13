У Дзюбы требовали 5 миллионов долларов за интимное видео, делом занимается ФСБ
Российский футболист Артем Дзюба стал жертвой шантажиста. У него требовали 5 миллионов долларов за то, чтобы не публиковать его интимное видео. Когда игрок отказался, видео было размещено в интернете.
За то, чтобы интимное видео с Артемом Дзюбой не попало в интернет, у него требовали 5 миллионов долларов. Футболист встретился со своим шантажистом. И даже записал с ним разговор. Но платить отказался, сообщает издание "Фонтанка". Именно после этой встречи видео и было опубликовано.
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По данным журналистов, Дзюба отказа по двум причинам – сумма была слишком большой и гарантии того, что видео не будет опубликовано после того, как деньги будут заплачены, тоже не было.
Теперь же делом занялось ФСБ. К правоохранителям, по данным "Фонтанки", Дзюба обратился неофициально, через губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Это – бывший охранник президента России Владимира Путина. Но именно он помог Дзюбе, пристроив его в тульский "Арсенал", где игрок "перезапустил" свою карьеру.
Что известно о скандале с интимным видео Дзюбы
- В субботу, 7 ноября, в сети было опубликовано видео, на котором форвард сборной России и "Зенита" Роман Дзюба занимается мастурбацией. Видео стало чрезвычайно популярным. А на самого футболиста обрушился шквал критики в соцсетях. Поэтому ему даже пришлось закрыть доступ к комментариям на своей странице.
- Впоследствии оказалось, что это видео с телефона самого Дзюбы. И оно было снято еще в 2019 году. К злоумышленникам видео попало благодаря тому, что они взломали его телефон и получили к нему доступ.
- Пикантность ситуации добавил тот факт, что на заднем фоне распознали голос телеведущей Марии Орзул. Пару однажды заметили вместе. Хотя оба в то время были в официальных отношениях. Орзул после этого развелась с мужем, а Дзюба все-таки остался с женой.
- После обнародования видео Дзюбу решили не вызывать в сборную России, хотя он капитан команды. А в "Зените" у него отобрали капитанскую повязку, но на матч он вышел.
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