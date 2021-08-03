Воплотила мечту в реальность: борчиха Черкасова феерично завоевала "бронзу" Олимпиады-2020

Алла Черкасова 3 июля провела свою схватку за бронзовую награду Олимпиады-2020, которая стала последней в ее карьере. Украинская борчиха едет в Украину с "бронзой".

Желанная медаль

Представительница Львовской области в бронзовом финале встречалась с Сарой Досё из Японии. Алла Черкасова активнее начала поединок в весовой категории до 68 килограммов.

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Черкасова положила на лопатки соперницу – туше (0:2). Украинка осуществила мечту и просьбу сына – получила медаль. Черкасова – бронзовая призерка Олимпиады-2020. Для Аллы Олимпийские игры в Токио были последними в карьере.

Путь Черкасовой на Олимпиаде-2020