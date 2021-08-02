В четвертьфинале 32-летняя украинка в доминирующем стиле одолела немку Анну Шелл. В первом периоде Алла действовала первым номером и повела со счетом 4:0. А во втором только добавила оборотов, провела туше и получила чистую победу.

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Таким образом, Черкасова вышла в полуфинал, где встретится с американкой Сток Менса.

Что известно о Черкасовой

  • Алла Черкасова на чемпионате Европы в 2020 году в Риме завоевала "бронзу".
  • Годом ранее в Бухаресте 30-летняя спортсменка получила свое первое в карьере континентальное золото.