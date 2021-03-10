Волшебная левая от Лео: ровно 14 лет назад Месси забил первый хет-трик за Барселону – видео
Лучший футболист планеты Лионель Месси уже на протяжении многих лет не сходит с футбольной вершины. В далеком 2007 году аргентинец впервые отметился хет-триком в футболке Барселоны.
Источник:24 канал
Первый хет-трик Месси в Барселоне
Эта точка отсчета в успешной карьере Лионеля Месси была 10 марта 2007 года. Именно в этот день Барселона сыграла против Реала в так называемом "Эль-Класико".
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Тот матч Лео запомнит навсегда. Аргентинский форвард в свои 19 лет оформил первый хет-трик в футболке каталонцев. Сначала он дважды сравнивал счет на 11-й и 28-й минутах. А уже в добавленное арбитром время вырвал для каталонского клуба ничью 3:3. Все голы были забиты магической левой ногой аргентинца.
Видео первого хет-трика Месси
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