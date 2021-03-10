Лучший футболист планеты Лионель Месси уже на протяжении многих лет не сходит с футбольной вершины. В далеком 2007 году аргентинец впервые отметился хет-триком в футболке Барселоны.

Первый хет-трик Месси в Барселоне

Эта точка отсчета в успешной карьере Лионеля Месси была 10 марта 2007 года. Именно в этот день Барселона сыграла против Реала в так называемом "Эль-Класико".

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Тот матч Лео запомнит навсегда. Аргентинский форвард в свои 19 лет оформил первый хет-трик в футболке каталонцев. Сначала он дважды сравнивал счет на 11-й и 28-й минутах. А уже в добавленное арбитром время вырвал для каталонского клуба ничью 3:3. Все голы были забиты магической левой ногой аргентинца.

Видео первого хет-трика Месси

Летом 2020 года Месси был близок к тому, чтобы покинуть Барселону, но главному наставнику Рональду Куману удалось уговорить аргентинца остаться. Главным претендентом на покупку Лео остается МанСити. Также не прочь пополниться футболистом и ПСЖ.

В Барселоне заявили, что готовы отпустить Месси лишь за сумму, которая прописана в его соглашении – 700 миллионов евро.

По данным Transfermarkt, соглашение Лео с каталонцами истекает в конце июня 2021 года.

В этом сезоне Месси сыграл за клуб из Каталонии 34 матча, в которых наколотил 24 гола и отдал 11 ассистов. Барселона же идет 2-й в Ла Лиге, уступая лидеру Атлетику тремя пунктами.