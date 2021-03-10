Найкращий футболіст планети Ліонель Мессі вже протягом багатьох років не сходить із футбольної вершини. У далекому 2007 році аргентинець вперше відзначився хет-триком у футболці Барселони.

Перший хет-трик Мессі у Барселоні

Ця точка відліку в успішній кар'єрі Ліонеля Мессі була 10 березня 2007 року. Саме у цей день Барселона зіграла проти Реала у так званому "Ель-Класіко".

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Той матч Лео запам'ятає назавжди. Аргентинський форвард у свої 19 років оформив перший хет-трик у футболці каталонців. Спершу він двічі зрівнював рахунок на 11-й та 28-й хвилинах. А вже у доданий арбітром час вирвав для каталонського клубу нічию 3:3. Всі голи були забиті магічною лівою ногою аргентинця.

Відео першого хет-трику Мессі

Влітку 2020 року Мессі був близький до того, щоб покинути Барселону, але головному наставнику Рональду Куману вдалось вмовити аргентинця залишитись. Головним претендентом на купівлю Лео залишається МанСіті. Також не проти поповнитись футболістом і ПСЖ.

У Барселоні заявили, що готові відпустити Мессі лише за суму, яка прописана в його угоді – 700 мільйонів євро.

За даним и Transfermarkt, угода Лео з каталонцями спливає вкінці червня 2021 року.

У цьому сезоні Мессі зіграв за клуб з Каталонії 34 матчі, у яких наколотив 24 голи та віддав 11 асистів. Барселона ж йде 2-ю у Ла Лізі, поступаючись лідеру Атлетіку трьома пунктами.