Только два украинских боксера попали в Зал славы

Владимир Кличко – второй украинский боксер, чье имя попало в Зал славы. Первым был брат его брат Виталий Кличко, вошедший в класс 2018 года.

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В категории "Старожилы", в которую входят боксеры, выступавшие до 1988 года, отмечены двое американцев украинского происхождения: Бенни Басс и Кид Каплан.

Кличко-младший был добавлен в этот список еще в 2021 году. Однако из-за пандемии эту церемонию перенесли, на ней почтили сразу 36 боксеров, которые были внесены в Зал за последние три года.

Владимир Кличко не присутствовал на официальной церемонии, однако он все же выступил дистанционно. В своем твиттере он опубликовал видеообращение из Киева.

Он поблагодарил организаторов за отличие, а также в очередной раз напомнил миру о преступлениях русской армии.

Эмоциональная речь Владимира Кличко

К сожалению, российская агрессия и война на моей родине не позволила мне присоединиться к вам на этой церемонии лично. Эта война изменила не только меня, но весь мир. Я также помню, как моя жизнь сменила бокс. Он сделал меня лучшим человеком. Даже несмотря на то, что это было немного пугающе в начале, позже я начал получать от этого наслаждение,

– сказал Кличко-младший.

Также во время своего выступления украинец обратился к своему коллеге, бывшему американскому боксеру Рою Джонсу, которого также внесли в Зал славы на этот раз. Он обвинил его в нарушении украинского законодательства.

"Я рад обратиться ко всем вам. Ну... почти ко всем. Есть один человек, которому у меня есть важный вопрос. Один человек нарушил украинское законодательство, въехав на оккупированный полуостров Крым через территорию России.

Этого человека зовут Рой Джонс. Так что, Рой, на чьей стороне? На стороне агрессора или стороне тех, кто защищает свое право на жизнь? Я уважаю тебя как бойца, но у меня есть серьезные вопросы к твоему моральному компасу", – подчеркнул Владимир.

Видеообращение бывшего украинского боксера