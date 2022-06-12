Лише двоє українських боксерів потрапили до Зали слави

Володимир Кличко – другий український боксер, чиє ім'я потрапило до Зали слави. Першим був брат його брат Віталій Кличко, він увійшов до класу 2018 року.

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У категорії "Старожили", до якої входять боксери, які виступали до 1988 року, відзначені двоє американців українського походження: Бенні Басс та Кід Каплан.

Кличка-молодшого додали до цього списку ще у 2021 році. Проте через пандемію цю церемонію перенесли, на ній вшанували одразу 36 боксерів, які були внесені до Зали за останні три роки.

Володимир Кличко не був присутнім на офіційній церемонії, проте він все ж таки виступив дистанційно. У своєму твіттері він опублікував відеозвернення з Києва.

Він подякував організаторам за відзнаку, а також вкотре нагадав світові про злочини російської армії.

Емоційна промова Володимира Кличка

На жаль, російська агресія та війна на моїй батьківщині Україні не дозволила мені приєднатися до вас на цій церемонії особисто. Ця війна змінила не лише мене, але й увесь світ. Я також пам'ятаю, як моє життя змінив бокс. Він зробив мене кращою людиною. Навіть попри те, що це було трохи лячно на початку, пізніше я почав отримувати від цього насолоду,

– сказав Кличко-молодший.

Також під час свого виступу українець звернувся до свого колеги, колишнього американського боксера Роя Джонса, якого також внесли до Зали слави цього разу. Він звинуватив його у порушенні українського законодавства.

"Я радий звернутися до всіх вас. Ну... майже до всіх. Є одна людина, до якої в мене є важливе запитання, – заявив український ексчемпіон. – Одна людина порушила українське законодавство, в'їхавши на окупований півострів Крим через територію Росії.

Цю людину звати Рой Джонс. Тож, Рою, на чиєму ти боці? На боці агресора чи на боці тих, хто захищає своє право на життя? Я поважаю тебе як бійця, але в мене є серйозні запитання до твого морального компасу", – наголосив Володимир.

Відеозвернення колишнього українського боксера