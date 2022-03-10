Владимир Кличко требует выбросить из бокса известного российского спортсмена

Бывший чемпион мира по сверхтяжелому весу Владимир Кличко не понимает, почему российского боксера Дмитрия Бивола собираются допустить на бой против Сауля Альвареса.

Цивилизованный мир продолжает изолировать Россию от нормальной жизни. Однако в мае предстоит бой в полусредней весовой категории между россиянином Биволом и мексиканцем Альваресом.

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Кличко категорически выступил против того, чтобы россиянину дали право выступать:

Биволы не должны допустить к бою с Канело. Каждая санкция не имеет ничего против отдельных лиц и спортсменов. Они относятся к российским политикам, а каждый представитель этой страны должен быть под санкциями. Таким образом, мы показываем России, что мир против этой бессмысленной войны. В ней ничего хорошего.

Бой Бивол – Альварес назначен на 7 мая и должен пройти в США. В настоящее время Дмитрий Бивол провел 19 боев в профессиональной карьере и еще ни разу не проиграл. У Альвареса на счету уже 60 боев. Из них мексиканец выиграл 57 человек.

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