Цивилизованный мир продолжает изолировать Россию от нормальной жизни. Однако в мае предстоит бой в полусредней весовой категории между россиянином Биволом и мексиканцем Альваресом.

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Кличко категорически выступил против того, чтобы россиянину дали право выступать:

Биволы не должны допустить к бою с Канело. Каждая санкция не имеет ничего против отдельных лиц и спортсменов. Они относятся к российским политикам, а каждый представитель этой страны должен быть под санкциями. Таким образом, мы показываем России, что мир против этой бессмысленной войны. В ней ничего хорошего.

Обратите внимание! Бой Бивол – Альварес назначен на 7 мая и должен пройти в США. В настоящее время Дмитрий Бивол провел 19 боев в профессиональной карьере и еще ни разу не проиграл. У Альвареса на счету уже 60 боев. Из них мексиканец выиграл 57 человек.

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