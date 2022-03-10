Цивилизованный мир продолжает изолировать Россию от нормальной жизни. Однако в мае предстоит бой в полусредней весовой категории между россиянином Биволом и мексиканцем Альваресом.
Смотрите также Мое сердце обливается кровью, – Кличко об ужасном авиаударе по детской больнице в Мариуполе
Кличко категорически выступил против того, чтобы россиянину дали право выступать:
Биволы не должны допустить к бою с Канело. Каждая санкция не имеет ничего против отдельных лиц и спортсменов. Они относятся к российским политикам, а каждый представитель этой страны должен быть под санкциями. Таким образом, мы показываем России, что мир против этой бессмысленной войны. В ней ничего хорошего.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!