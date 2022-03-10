Цивілізований світ продовжує ізолювати Росію від нормального життя. Проте у травні має відбутися бій у напівсередній ваговій категорії між росіянином Біволом та мексиканцем Альваресом.

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Кличко категорично виступив проти того, щоби росіянину дали право виступати:

Бівола не повинні допустити до бою з Канело. Кожна санкція не має нічого проти окремих осіб та спортсменів. Вони стосуються російських політиків, а кожен представник цієї країни має бути під санкціями. Таким чином, ми показуємо Росії, що світ проти цієї безглуздої війни. У ній нічого хорошого.

Зверніть увагу! Бій Бівол – Альварес призначено на 7 травня і має пройти в США. На даний момент Дмитро Бівол провів 19 боїв у професійній кар'єрі та ще жодного разу не програв. У Альвареса на рахунку вже 60 боїв. З них мексиканець виграв 57.

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