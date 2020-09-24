Первый еврокубковый матч в своей истории черниговской "Десне" выпало провести на выезде. Да еще и против довольно сильного соперника. 24 сентября команда померяется силами с немецким "Вольфсбургом". Все, что стоит знать об этом матче – в анонсе Спорт24.

Что: матч третьего квалификационного раунда Лиги европы

матч третьего квалификационного раунда Лиги европы Где: "Фольксваген Арена", Вольфсбург, Германия

"Фольксваген Арена", Вольфсбург, Германия Когда: 24 сентября, 21:15

24 сентября, 21:15 Трансляция: телеканал "Футбол 1", Oll.tv, Воля TV, текстовая онлайн-трансляция Спорт24

Дебютный матч "Десны"

Для "Десны" этот матч станет дебютным в еврокубках. И на стадии квалификации Лиги Европы можно было надеяться на более снисходительный жребий. Но судьба сложилась так, что именно довольно мощный "Вольфсбург" будет экзаменировать "Десну" в ее первой игре. Так еще и матч состоится на выезде.

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О "Вольфсбурге"

Для "Вольфсбурга" "Десна" станет третьим украинским клубом, с которым им придется играть в еврокубках. До 2019 году не было ни одного. Первопроходцем стала "Александрия", которая выступала с "волками" в одной группе Лиги Европы. "Вольфсбург" выиграл оба матча. Зато в 1/8 финала уже дважды был сильнее "Шахтер". При этом разница между первым матчем в Германии и вторым в Киеве составил 5 месяцев. Все из-за карантина.

Как команды начали сезон

"Вольфсбург" только входит в сезон. Команда сыграла три официальных матча. Сначала в 1/32 Кубка Германии был разгромлен "Фюрстенвальде" из Региональной лиги. После этого на выезде команда снова разгромила соперника – на этот раз албанский "Кукес" в квалификации Лиги Европы. Первый матч чемпионата Германии для "Вольфсбурга" закончился безголевой ничьей против "Байера".

У "Десны" не лучше ситуация – тоже лишь три официальных матча. И если победу над "Зарей" и ничью с "Динамо" "северянам" можно занести в актив, то ничья с новичком УПЛ "Ингульцом" несколько "смазала" положительное впечатление о команде.

Ставки букмекеров

Учитывая опыт обеих команд, а также то, что матч состоится в Германии (хотя и при пустых трибунах), именно "Вольфсбург" является фаворитом этой встречи. Ставка на их проход в следующий раунд оценивается коэффициентом в 1,06. Проход "Десны" получил у букмекеров коэффициент от 8,1 до 8,8.

А что дальше?

Если "Десна" сумеет выстоять против "Вольфсбург", то в плей-офф квалификации Лиги Европы команду ожидает еще один выездной матч. На этот раз против победителя пары "Санкт-Галлен" (Швейцария) – АЕК (Греция). И только в случае победы в этой встрече, "Десна" попадет в групповой этап Лиги Европы.