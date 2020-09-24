Перший єврокубковий матч в своїй історії чернігівській "Десні" випало провести на виїзді. Так ще й проти доволі сильного суперника. 24 вересня команда поміряється силами з німецьким "Вольфсбургом". Все, що варто знати про цей матч – в анонсі Спорт24.

Що: матч третього кваліфікаційного раунду Ліги європи

матч третього кваліфікаційного раунду Ліги європи Де: "Фольксваген арена", Вольфсбург, Німеччина

"Фольксваген арена", Вольфсбург, Німеччина Коли: 24 вересня, 21:15

24 вересня, 21:15 Трансляція: телеканал "Футбол 1", Oll.tv, Воля TV, текстова онлайн-трансляція Спорт24

Дебютний матч "Десни"

Для "Десни" цей матч стане дебютним в єврокубках. І на стадії кваліфікації Ліги Європи можна було сподіватися на більш поблажливий жереб. Але доля склалася так, що саме доволі потужний "Вольфсбург" екзаменуватиме "Десну" в її першій грі. Так ще й матч відбудеться на виїзді.

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Про "Вольфсбург"

Для "Вольфсбурга" "Десна" стане третім українським клубом, з яким їм доведеться грати в єврокубках. До 2019 року не було жодного. Першопрохідцем стала "Олександрія", яка виступала з "вовками" в одній групі Ліги Європи. "Вольфсбург" виграв обидва матчі. Зате в 1/8 фіналу вже двічі був сильнішим "Шахтар". При цьому різниця між першим матчем в Німеччині та другим у Києві склав 5 місяців. Все через карантин.

Як команди почали сезон

"Вольфсбург" лише входить в сезон. Команда зіграла три офіційні матчі. Спочатку в 1/32 кубка Німеччини був розгромлений "Фюрстенвальде" з Регіональної ліги. Після цього на виїзді команда знову розгромила суперника – цього разу албанський "Кукесі" у кваліфікації Ліги Європи. натомість перший матч чемпіонату Німеччини для "Вольфсбурга" закінчився безгольовою нічиєю проти "Баєра".

В "Десни не краща ситуація – теж лише три офіційні матчі. І якщо перемогу над "Зорею" та нічию з "Динамо" "сіверянам" можна занести в актив, то нічия з новачком УПЛ "Інгульцем" дещо "змазала" позитивне враження про команду.

Ставки букмекерів

Зважаючи на досвід обох команд, а також те, що матч відбудеться в Німеччині (хоч і за порожніх трибун), саме "Вольфсбург" є фаворитом цієї зустрічі. Ставка на їх прохід у наступний раунд оцінюється коефіцієнтом в 1,06. Натомість прохід "Десни" отримав у букмекерів коефіцієнт від 8,1 до 8,8.

А що далі?

Якщо "Десна" зуміє проти "Вольфсбург", то у плей-офф кваліфікації Ліги Європи на команду очікуватиме ще один виїздний матч. Цього разу проти переможця пари "Санкт Галлен" (Швейцарія) – АЕК (Греція). І лише у випадку перемоги в цій зустрічі, "Десна" потрапить до групового етапу Ліги Європи.