Сассуоло – Дженоа – 1:2
Голы: Пинамонте, 28 – Гудмундссон, 64, Экубан, 87
В матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу Сассуоло на своем поле принимал Дженоа. Клуб из Генуи одержал победу со счетом 2:1.
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Дженоа прервала серию из четырех матчей без побед
Дженоа первой пропустила в первом тайме, однако после перерыва забила два мяча, благодаря чему вырвала важную волевую победу. Сначала Альберт Гудмундссон сравнял счет, реализовав пенальти, а в конце игры Кейлеб Экубан забил победный гол.
Для Дженоа эта победа стала первой за последние пять поединков. Генуэзцы набрали 19 очков и поднялись на 14 место в турнирной таблице Серии А. Сассуоло с 16 баллами остался 15-м.