Украинский полузащитник вышел в старте Дженоа и отличился только желтой карточкой. В конце матча Малиновский грубо сыграл в борьбе против соперника и получил только желтый свет.

Достойно внимания Лунин выжил его из ворот: Реал определился с будущим конкурента украинца

Судья неправильно трактовал фол украинца

Бывший судья Джанлука Рокки высказал свое мнение по этому достаточно спорному решению главного арбитра матча. По его мнению, подкат прямой ногой от Руслана должен был расцениваться как удаление. Малиновский должен был получить за этот фол красную карточку и бросить еще до финального свистка.

Но, похоже, судья поединка пожалел украинского футболиста. В противном случае, Малиновский пропустил бы, вероятно, не один матч Дженоа.

Любопытно! За свою карьеру Малиновский получал всего 5 красных карточек, две из которых были прямыми. Четыре из них Руслан увидел перед собой, когда выступал за бельгийский Гент, а один, когда играл за итальянскую Аталанту.

Малиновский избежал своего первого удаления по возвращении в итальянский футбол. Напомним, что 19 августа 2023 года "грифоны" арендовали Руслана у французского Марселя до конца текущего сезона-2023/2024.

Однако у Дженоа есть опция выкупа контракта футболиста, у которого есть соглашение с "провансальцами" до 30 июня 2026 года. На портале Transfermarkt стоимость Малиновского оценивается в 10 миллионов евро.