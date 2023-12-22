Сассуоло – Дженоа – 1:2
Голи: Пінамонті, 28 – Гудмундссон, 64, Екубан, 87
У матчі 17-го туру чемпіонату Італії з футболу Сассуоло на своєму полі приймав Дженоа. Клуб із Генуї здобув виїзну перемогу з рахунком 2:1.
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Дженоа перервала серію з чотирьох матчів без перемог
Дженоа першою пропустила в першому таймі, однак після перерви забила два м'ячі, завдяки чому вирвала важливу вольову перемогу. Спочатку Альберт Гудмундссон зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті, а наприкінці гри Кейлеб Екубан забив переможний гол.
Для Дженоа ця перемога стала першою за останні п'ять поєдинків. Генуезці набрали 19 очок та піднялися на 14 місце в турнірній таблиці Серії А. Сассуоло з 16 балами залишився 15-м.