К 86-й минуте счет в матче равнялся 2:2. Лишь в конце встречи Буде-Глимт сумел дважды расстроить голкипера соперника и вырвать путевку в финал Кубка Норвегии, пишет 24 Канал.

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Вишенка на торте

Финальный свисток зафиксировал победу Буде-Глимта 2:4.

Украшением этого полуфинального матча стал пятый гол встречи, позволивший гостям повести в счете 2:3. На 86-й минуте нападающий из Камеруна Фарис Мумбанья в красивом акробатическом прыжке замкнул передачу с фланга.

Мумбанья оформил дубль в ворота соперника и еще и в стиле самого легендарного шведа Златана Ибрагимовича, который любил отличаться подобными голами.

Видео гола Мумбаньи

Для 23-летнего камерунского форварда этот гол стал уже 15-м в 27-ми сыгранных поединках текущего сезона-2023/2024. До этого Мумбанья уже отмечался в розыгрыше Кубка Норвегии.

Напомним, что талантливый футболист выступает за Буде-Глимт с января 2023 года.

К слову. В финале Кубка Норвегии Буде-Глимт встретится с Мольде (9 декабря).