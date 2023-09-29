До 86-ї хвилини рахунок у матчі був рівний 2:2. Лише наприкінці зустрічі Буде-Глімт зумів двічі засмутити голкіпера суперника та вирвати путівку у фінал Кубка Норвегії, пише 24 Канал.

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Вишенька на торті

Фінальний свисток зафіксував перемогу Буде-Глімта 2:4.

Окрасою цього півфінального матчу став п'ятий гол зустрічі, який дозволив гостям повести у рахунку 2:3. На 86-й хвилині нападник із Камеруну Фаріс Мумбанья у красивому акробатичному стрибку замкнув передачу з флангу.

Мумбанья оформив дубль у ворота суперника та ще й у стилі самого легендарного шведа Златана Ібрагімовича, який полюбляв відзначатись подібними голами.

Відео голу Мумбаньї

Для 23-річного камерунського форварда цей гол став вже 15-м в 27-ми зіграних поєдинках поточного сезону-2023/2024. До цього Мумбанья вже відзначався у розіграші Кубка Норвегії.

Нагадаємо, що талановитий футболіст виступає за Буде-Глімт із кінця січня 2023 року.

До слова. У фіналі Кубка Норвегії Буде-Глімт зустрінеться із Мольде (9 грудня).