В финальной серии Барком-Кажаны в трех матчах оказались сильнее дебютанта элитного дивизиона Эпицентр-Подоляны. Львовские волейболисты одержали три "сухих" победы в финальной серии.

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Для Барком-Кажаны это третье чемпионство в Украине. До этого они получали золотые награды в 2018 и 2019 годах.

В общем в этом сезоне львовский клуб выиграл все волейбольные награды в Украине. До этого команда праздновала победы в матчах за кубок и Суперкубок Украины.