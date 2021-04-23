У фінальній серії Барком-Кажани у трьох матчах виявилися сильнішими за дебютанта елітного дивізіону Епіцентр-Подоляни. Львівські волейболісти здобули три "сухі" перемоги у фінальній серії.

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Для Барком-Кажани це третє чемпіонство в Україні. До цього вони здобували золоті нагороди у 2018 та 2019 роках.

Загалом у цьому сезоні львівський клуб виграв усі волейбольні нагороди в Україні. До цього команда святкувала перемоги в матчах за кубок та Суперкубок України.