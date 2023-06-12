Украинский волейболист Александр Боровский погиб под Бахмутом на войне с Россией

Игрок Высшей лиги Украины по волейболу отдал свою жизнь за независимость Украины. Парень был стрелком-оператором на Бахмутском направлении.

Украина уже больше девяти лет борется за свою независимость в войне с Россией. Многие украинцы взяли в руки оружие, чтобы остановить террористов, уничтожающих города и убивающих мирных людей.

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Также многие спортсмены пошли защищать Родину в рядах ВСУ, но, к сожалению, не все они возвращаются домой. Очередная потеря на войне коснулась волейбольного мира.

В боях за Бахмут погиб старший солдат Александр Боровский. Он был стрелком-оператором и получил смертельное ранение вблизи Ивановского, пригорода Бахмута.

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До начала полномасштабной войны Александр учился в Ровенском Национальном университете водного хозяйства и природопользования. Кроме того, волейболист выступал за клуб Высшей лиги Украины Патриот-Ровно.