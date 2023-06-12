Україна вже більше дев'яти років бореться за свою незалежність у війні з Росією. Багато українців взяли в руки зброю, щоб зупинити терористів, які знищують міста та вбивають мирних людей.

До теми У боях на Донбасі загинув чемпіон України з веслування Олександр Дикий

Також чимало спортсменів пішли захищати Батьківщину в лавах ЗСУ, але, на жаль, не всі вони повертаються додому. Чергова втрата на війні торкнулась волейбольному світу.

У боях за Бахмут загинув старший солдат Олександр Боровський. Він був стрільцем-оператором і отримав смертельне поранення поблизу Іванівського, передмістя Бахмута.

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До початку повномасштабної війни Олександр навчався у рівненському Національному університеті водного господарства та природокористування. Крім того, волейболіст виступав за клуб Вищої ліги України Патріот-Рівне.