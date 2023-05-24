Украинский спортсмен отдал жизнь за свободу нашего государства в боях за Бахмут. Боксер погиб в возрасте 30 лет.

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Герои не умирают

Александр Онищенко был маститым спортсменом, поскольку он – мастер спорта Украины по боксу, чемпион Украины среди юношей и юниоров, победитель "Кубка Карпат", "Кубка Кужельного", "Кубка Арсенова", а также член сборной команды Украины по боксу. Онищенко представлял федерацию бокса Сумской области и тренировался под руководством Дмитрия Дуброва.

Александр погиб в боях за Бахмут, защищая Родину от русского врага. Прощание с героем Украины состоится 24 мая. "Вечная память всем, кто положил свою жизнь ради свободы и независимости нашего государства", – отметила Федерация бокса Украины.