Защищая Украину от оккупантов, погиб стронгмен Василий Павельев

После 24 февраля некоторые представители украинского спорта решили изменить свою деятельность. Более 3000 наших атлетов и тренеров с оружием в руках защищают Украину.

Невероятная потеря для спортивного сообщества Украины

Защищая Украину, в результате вражеских обстрелов погиб чемпион Украины среди любителей – Василий Павельев.

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"Василий был светлым, скромным, добрым, откровенным молодым человеком. Который любил и служил Украине и народу. Светлая память тебе, друг! Склоняем головы... спасибо за твой подвиг...

Мы тебя никогда не забудем… флаг Украины на соревнованиях будет подниматься в твою честь… Герои не умирают! Они улетают на небо и продолжают его держать над нами", – говорится в сообщении Федерации стронгмена Украины.

Спортивный фронт

Недавно Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, что от российской агрессии погибли 110 представителей украинского спорта.

Более 3000 спортсменов и тренеров защищают Украину в рядах ВСУ. К сожалению, еще 22 атлета находятся в плену.

Оккупанты разрушили уже более 111 спортивных объектов. Ущерб ориентировочно – более 160 000 000 долларов.