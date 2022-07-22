Гутцайт: Каждый разрушенный объект – наша общая боль

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт назвал количество разрушенных россиян объектов. К сожалению, некоторые из атлетов уже никогда не смогут тренироваться в своих спорткомплексах, поскольку они не подлежат восстановлению.

Кстати От российской агрессии погибли 110 представителей украинского спорта, – Гутцайт

В настоящее время мы занимаемся подсчетом средств, необходимых для восстановления инфраструктуры.

Оккупанты разрушили уже более 111 спортивных объектов. Ущерб ориентировочно – более 160 000 000 долларов. Как и раньше, больше всего объектов разрушено на Донбассе, который эти изверги пришли "освобождать",

– подчеркнул Гутцайт.

Министр убежден, что Украина отстроит каждый спорткомплекс, пытавшийся уничтожить российская армия.

"За последние два года (до полномасштабного вторжения России) нам удалось сделать стремительный шаг вперед. Только в 2020 – 2021 годах построили и реконструировали 171 объект, среди которых: бассейны, стадионы, спортивные площадки, спорткомплексы и ледовые арены. Это был своего рода спортивный бум, поэтому после победы будем делать все возможное для того, чтобы эту тенденцию продолжать и дальше", – сказал глава министерства молодежи и спорта.

Гутцайт убежден, что без мощной инфраструктуры развитие спорта в стране невозможно.

Каждый разрушенный объект – наша общая боль. Так, 28 июня в День Конституции Украины вражеский снаряд прилетел на центральный городской стадион Николаева. 11 июля пострадал спортивный комплекс "Металлург" в Бахмуте. И оккупанты на этом не останавливаются, все равно продолжают ежедневно наносить сокрушительные удары. Больно за этим наблюдать. Больно от осознания, что многие люди фактически жили на этих объектах, прилагали невероятные усилия для восстановления. И сейчас всего этого уже нет,

– добавил Гутцайт.

Спортивный фронт